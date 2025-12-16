Порталу Госуслуги исполнилось 16 лет — им пользуются уже 120 млн человек

Время получения услуг на портале Госуслуги составляет от минуты до 72 часов.

Минцифры отмечает 16-летие портала Госуслуги. На сайте больше 4 млн личных кабинетов компаний и ИП, сервисами пользуется 120 млн человек.

Каждый день пользователи подают более 2 млн заявлений. Получение услуг занимает от 1 минуты до 72 часов. Об этом сказано на сайте министерства.

За последние 16 лет на Госуслугах поженились 1,5 млн пар, зарегистрировали рождение более 1 млн детей, родители получили свыше 600 тыс. сертификатов на материнский капитал.

Портал принял почти 6 млн заявлений на запись детей в школу, 3 млн абитуриентов подали в вузы 13 млн заявлений. На прием к врачу записывались свыше 230 млн раз, Пушкинские карты оформили 12 млн подростков, а пользователи «Госключа» подписали 41 млн документов.

В государственные органы через Госуслуги обратились 26 млн раз.