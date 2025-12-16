❗ Аксаков: криптовалюты никогда не станут средством оплаты в России

Цифровые валюты будут использовать только как инвестиционный инструмент.

Криптовалюты никогда не смогут стать способом оплаты в России. Так считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Надо понимать, что криптовалюты никогда не станут деньгами внутри нашей страны. Они могут быть использованы только как инвестиционный инструмент. Если оплата чего-то, то только за рубли», — заявил депутат.

Ранее о том, что криптовалюта не может использоваться для расчетов внутри России, заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Но в стране действует экспериментальный правовой режим, который позволяет использовать криптовалюту во внешнеторговых расчетах.