Wildberries стал владельцем «Рив Гош»
Объединенная компания Wildberries-Russ (ООО «РВБ») стала владельцем юрлиц сети магазинов косметики «Рив Гош».
По данным ЕГРЮЛ, сделка состоялась 15 декабря.
«РВБ» получило 100% долей ООО «Аромалюкс» и ООО «УК ПС Групп», владельцами которых ранее была кипрская Rive Gauche Group Ltd, уточнил «Интерфакс».
«В ходе реализации стратегического партнерства достигнуто соглашение о приобретении компании "Рив Гош"», — сообщила пресс-служба Wildberries & Russ.
Присоединение к ВБ одной из крупнейших сетей позволит развить омниканальные продажи, расширить ассортимент брендов на виртуальной витрине и обеспечить доступность товаров категории «Красота» для покупателей в регионах и странах присутствия, говорится в сообщении.
Ждем открытие магазинов Рив Гош в Крыму! WB молодец, хоть вывески, в отличие от Озона не прячет. А то синенький ПВЗ с надписью "пункт выдачи", и для того, чтобы народ понял что это Озон - на окне фирменный пакет скотчем приклеен))) Внутри ПВЗ тоже слова Озон нет. На коробках написано - Тамань.