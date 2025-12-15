Wildberries стал владельцем «Рив Гош»

Объединенная компания Wildberries-Russ (ООО «РВБ») стала владельцем юрлиц сети магазинов косметики «Рив Гош».

По данным ЕГРЮЛ, сделка состоялась 15 декабря.

«РВБ» получило 100% долей ООО «Аромалюкс» и ООО «УК ПС Групп», владельцами которых ранее была кипрская Rive Gauche Group Ltd, уточнил «Интерфакс».

«В ходе реализации стратегического партнерства достигнуто соглашение о приобретении компании "Рив Гош"», — сообщила пресс-служба Wildberries & Russ.

Присоединение к ВБ одной из крупнейших сетей позволит развить омниканальные продажи, расширить ассортимент брендов на виртуальной витрине и обеспечить доступность товаров категории «Красота» для покупателей в регионах и странах присутствия, говорится в сообщении.