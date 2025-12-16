В Забайкальском крае и Бурятии могут полностью запретить добывать криптовалюту

Майнить криптовалюту запретят не только во время пиковых нагрузок на электросеть. Запрет будет действовать круглый год.

Кабмин собирается с 2026 года установить круглогодичный запрет на добычу криптовалюты в Забайкальском крае и на юге Бурятии. Раньше ограничения вводили только в период пиковых нагрузок с 15 ноября по 15 марта.

Интересно, что в этих регионах нет ни одной организации, которая легально бы занималась добычей криптовалюты. Однако чтобы избежать возможного дефицита электроэнергии Правительство начало думать о запрете еще весной 2025 года. Об этом пишет «Коммерсант».

В Ассоциации промышленного майнинга заявили, что ограничения снизят инвестиционную привлекательность регионов, а также поставят в уязвимое положение тех, кто работает по закону.

Подобный запрет на майнинг уже установили на юге Иркутской области. Предприниматели перенесли часть инфраструктуры в другие регионы.