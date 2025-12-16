Депутаты хотят освободить от судебных госпошлин клиентов недобросовестных подрядчиков ИЖС

Если заказчик индивидуального жилищного строительства столкнулся с неисполнением подрядчиками обязательств, он сможет обратиться в суд и не платить государственную пошлину.

15 декабря 2025 года в Госдуму внесли депутатский законопроект со специальными налоговыми льготами по уплате госпошлины при обращении в суды по делам, связанным с защитой жилищных и имущественных прав.

«Предлагаемое дополнение п. 1 ст. 333.37 НК устанавливает освобождение названной категории граждан от уплаты государственной пошлины по всем заявлениям, требованиям и иным обращениям, подлежащим рассмотрению арбитражными судами в рамках дел о банкротстве таких должников и связанным с защитой прав и законных интересов указанных граждан», — сказано в пояснительной записке.

Важно, что законопроект не будет требовать от заказчиков наличия статуса потерпевшего по уголовному делу. Достаточно документально подтвердить факт неисполнения обязательства по строительству.

Сейчас статус пострадавших от недобросовестных действий подрядчиков в ИЖС есть у 10,8 тыс. семей.

Ожидается, что изменение создаст двухконтурный механизм:

в судах общей юрисдикции — освобождаются от пошлины иски, направленные на защиту жилищных прав и имущественных интересов граждан, столкнувшихся с неисполнением обязательств по ИЖС;

в арбитражных судах — от госпошлины освободят все существенные процессуальные обращения в рамках дел о банкротстве лиц, ответственных за реализацию соответствующих проектов.

Если законопроект примут, он вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода.