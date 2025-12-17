🌎 Эксперт Пономарева: ведение таблиц в Google — это трансграничная передача персональных данных

При трансграничной передаче персданных нужно подавать уведомление в Роскомнадзор, а еще получать отдельное согласие у лица, чьи данные будут передавать.

Эксперт по трудовым отношениям и кадровому учету Елена Пономарева в ходе конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре объяснила, как бухгалтерам правильно работать с персональными данными, чтобы не нарушить новые законы.

Она отметила, что количество согласий по персональным данным у работодателей «тиражируется в колоссальном размере». Нужно получить: согласие на обработку, на передачу персданных сотрудников. Если бухгалтерия на аутсорсинге, то нужно согласие на передачу данных обработчику.

Многие пользуются Google-таблицами или отправляют документы в облачных хранилища иностранных юрлиц.

Такие действия считаются трансграничной передачей персональных данных, что требует предварительного уведомления Роскомнадзора и отдельного согласия сотрудника на то, чтобы в эти сервисы можно поместить его персональные данные.

После того, как цель их обработки была достигнута, информацию нужно или уничтожить, или обезличить. Например, из программы нельзя удалить данные сотрудников и контрагентов, потому что нужно готовить отчеты и проводить платежи. В таком случае помогают программы по бухгалтерскому и кадровому учету, которые переводят сведения в набор обезличенных символов.

У работодателей должен быть комплект локальных документов по обезличиванию персональных данных: положения, инструкции и регламенты для служебного пользования. Такие документы нельзя выкладывать в открытый доступ, а политику об обработке персданных нужно опубликовать на сайте компании или в социальных сетях, где принимают заявки.