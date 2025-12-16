ФНС: для займа от учредителя лимиты не установлены

Налоговики объяснили, как оформить заем наличными от учредителя организации.

Учредитель ООО намерен внести заем наличными, и также наличными получит свои деньги назад.

Требуется ли для данных операций ККТ, и есть ли лимиты, спросили в чате ФНС.

В данном случае применение ККТ не требуется. Об этом говорится в письме Минфина от 04.12.2018 № 03-01-15/87766, пояснили налоговики.

Лимиты на предоставление займа не установлены.

