Карачаево-Черкесская Республика хочет принять участие в эксперименте с гостевыми домами

Власти Карачаево-Черкессии планируют получать по 20 млн рублей в год от владельцев гостевых домов.

16 декабря 2025 года Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики внесло в Госдуму законопроект об участии региона в эксперименте по созданию механизма специального правового регулирования деятельности по предоставлению услуг гостевых домов.

«Проведение эксперимента и включение в реестр позволит владельцам гостевых домов рассчитывать на меры государственной поддержки туристической сферы: предоставление налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей в течение первых двух лет;

нулевой НДС;

получение грантов;

заключение социального контракта», — сказано в пояснительной записке.

С 2020 по 2025 годы туристический поток в Карачаево-Черкесскую Республику увеличился более чем на 50%. В 2024 году там побывало 2,25 млн человек, что в 4,5 раза больше населения региона. К концу 2025 году ожидается, что число туристов составит 2,4 млн.

Кроме того, объем поступлений по турналогу от владельцев гостевых домов может составить 20 млн рублей в год. На эти деньги местные власти смогут благоустроить туристическую инфраструктуру и отремонтировать объекты.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.