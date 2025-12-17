С 1 марта 2027 года в России начнет работать реестр автомобильных грузоперевозчиков
16 декабря 2025 года депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон о создании реестра перевозчиков грузов автомобильным транспортом.
Перевозчики должны предоставлять уведомления о своей деятельности на едином портале, в том числе на Госуслугах.
В реестр могут включать самозанятых, ИП и компании, которые владеют транспортными средствами с максимальной допустимой массой от 2 500 до 3 500 кг.
Сейчас более 60% грузоперевозок проходят по серым схемам. Их организуют физлица, которые владеют грузовиками, и не платят налоги как бизнес. 56,2% грузовых транспортных средств зарегистрированы на физических лиц.
Ожидается, что изменения принесут бюджету порядка 450 млрд рублей дополнительных налогов в год.
Если закон одобрит Совфед и подпишет Президент, он вступит в силу с 1 марта 2027 года.
