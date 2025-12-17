С 1 марта 2027 года в России начнет работать реестр автомобильных грузоперевозчиков

Депутаты приняли в окончательном чтении закон о создании реестра грузоперевозок автомобилями.

16 декабря 2025 года депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон о создании реестра перевозчиков грузов автомобильным транспортом.

Перевозчики должны предоставлять уведомления о своей деятельности на едином портале, в том числе на Госуслугах.

В реестр могут включать самозанятых, ИП и компании, которые владеют транспортными средствами с максимальной допустимой массой от 2 500 до 3 500 кг.

Сейчас более 60% грузоперевозок проходят по серым схемам. Их организуют физлица, которые владеют грузовиками, и не платят налоги как бизнес. 56,2% грузовых транспортных средств зарегистрированы на физических лиц.

Ожидается, что изменения принесут бюджету порядка 450 млрд рублей дополнительных налогов в год.

Если закон одобрит Совфед и подпишет Президент, он вступит в силу с 1 марта 2027 года.