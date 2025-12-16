👏 В первом квартале 2026 не будут штрафовать за старую ставку НДС 20% в чеках

Бизнес, который по техническим причинам не успел обновить прошивку касс, чтобы указывать в чеках правильную ставку НДС 22%, не будут штрафовать.

С 1 января 2026 года ставка НДС вырастет с 20% до 22%. Предприниматели должны обновить свою контрольно-кассовую технику (ККТ), чтобы в чеках была указана новая ставка.

Однако налоговики понимают, что переход на новый режим и обновление программного обеспечения может занять до трех-четырех месяцев (по данным производителей ККТ), поэтому бизнес не будут штрафовать за это нарушение в течение первого квартала 2026 года. Такие положения указаны в письме ФНС от 11.12.2025 № АБ-4-20/11176@.

«В связи с этим в переходный период налоговые органы не станут привлекать налогоплательщиков к административной ответственности за неотражение в чеке новой ставки НДС 22%», — сказано на сайте ФНС.

Заявлено, что фокус внимания налоговиков будет смещен на разъяснительную работу с предпринимателями.