💲 Курс доллара, евро и юаня на 17 декабря 2025 года
На 17 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 79,4 рубля, курс евро — 93,8.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 17 декабря 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
79,4302 рубля
Евро
93,8054 рубля
Юань
11,2567 рубля
Для сравнения, 16 декабря 2025 года курс доллара был 79,4495 рубля, евро — 93,2274, юаня — 11,2151.
Ведущий аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что в 2026 году тренд на укрепление рубля может измениться. Уже сейчас заметно, что значительный спад курса доллара в начале декабря 2025 года начал выравниваться. Однако среднесрочная картина пока не поменялась: на текущих отметках пара доллар-рубль примерно соответствует средним уровням октября 2025 года.
