💲 Курс доллара, евро и юаня на 17 декабря 2025 года

На 17 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 79,4 рубля, курс евро — 93,8.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 17 декабря 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 79,4302 рубля Евро 93,8054 рубля Юань 11,2567 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 17 декабря 2025 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения, 16 декабря 2025 года курс доллара был 79,4495 рубля, евро — 93,2274, юаня — 11,2151.

Ведущий аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что в 2026 году тренд на укрепление рубля может измениться. Уже сейчас заметно, что значительный спад курса доллара в начале декабря 2025 года начал выравниваться. Однако среднесрочная картина пока не поменялась: на текущих отметках пара доллар-рубль примерно соответствует средним уровням октября 2025 года.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.