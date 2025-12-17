8052 Премиум 1 mobile под ёлку
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 17 декабря 2025 года

Банк России установил курс доллара США 79,4 рублей, евро стоит 93,8.

На 17 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 79,4 рубля, курс евро — 93,8.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 17 декабря 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

79,4302 рубля

Евро

93,8054 рубля

Юань

11,2567 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 17 декабря 2025 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения, 16 декабря 2025 года курс доллара был 79,4495 рубля, евро — 93,2274, юаня — 11,2151.

Ведущий аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что в 2026 году тренд на укрепление рубля может измениться. Уже сейчас заметно, что значительный спад курса доллара в начале декабря 2025 года начал выравниваться. Однако среднесрочная картина пока не поменялась: на текущих отметках пара доллар-рубль примерно соответствует средним уровням октября 2025 года.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

