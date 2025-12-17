Миронов просит ФАС усилить контроль за повышением цен перед Новым годом
Депутат Сергей Миронов предложил усилить контроль за повышением цен в крупных торговых сетях и на маркетплейсах перед Новым годом.
Обращение он отправил главе ФАС Максиму Шаскольскому.
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность институционализации "новогоднего набора" как объекта отдельного мониторинга и превентивного антимонопольного контроля», — говорится в документе.
Миронов предлагает сформировать перечень товаров и услуг, по которому будут мониторить динамику цен на маркетплейсах и в крупных торговых сетях.
«Это широкий перечень продуктов, детских товаров, непродовольственных товаров массового спроса, туристических и развлекательных услуг, на которые в конце года приходится повышенный спрос», – пояснил депутат.
Большая часть товаров такого «новогоднего набора» продается на маркетплейсах и в крупных сетевых ретейлерах. И в конце каждого года стоимость «новогоднего набора» растет выше инфляции. Поэтому парламентарий призывает не допустить необоснованного повышения цен.
От ФАС Миронов ожидает усиления мониторинга цен перед новогодними праздниками и активного использования механизмов предостережения и предупреждения продавцов. Также он просит организовать работу по выявлению непропорционального роста торговых наценок, использования акций, программ лояльности и специальных предложений для маскировки предновогоднего завышения цен.
