Превышение лимита даже на 1 рубль ведет к автоматическому прекращению права на ПСН
Налоговики напомнили о снижении лимита доходов для применения патента.
С 1 января 2026 года меняется лимит доходов при применении патентной системы налогообложения, напомнило региональное УФНС.
Лимит снизят поэтапно:
2026 год – не более 20 млн рублей за предыдущий год;
2027 год – не более 15 млн рублей по итогам 2026 года;
2028 год – не более 10 млн рублей по итогам 2027 года.
Лимит учитывает совокупные доходы по всем видам деятельности на ПСН, включая совмещение с упрощенкой.
При этом превышение лимита даже на 1 рубль ведет к автоматическому прекращению права на применение патента с начала налогового периода, уточнили налоговики.
