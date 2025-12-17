Превышение лимита даже на 1 рубль ведет к автоматическому прекращению права на ПСН

Налоговики напомнили о снижении лимита доходов для применения патента.

С 1 января 2026 года меняется лимит доходов при применении патентной системы налогообложения, напомнило региональное УФНС.

Лимит снизят поэтапно:

2026 год – не более 20 млн рублей за предыдущий год;

2027 год – не более 15 млн рублей по итогам 2026 года;

2028 год – не более 10 млн рублей по итогам 2027 года.

Лимит учитывает совокупные доходы по всем видам деятельности на ПСН, включая совмещение с упрощенкой.

При этом превышение лимита даже на 1 рубль ведет к автоматическому прекращению права на применение патента с начала налогового периода, уточнили налоговики.