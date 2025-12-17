💥 Оформите подписку Клерк.Премиум сегодня и получите бонусные 3 месяца в подарок

С 16 по 24 декабря участвуйте в новогоднем розыгрыше «Клерка». Купите подписку Клерк.Премиум на 9 месяцев — гарантировано получите дополнительные месяцы подписки, а также шанс выиграть еще более 20 других ценных подарков от «Клерка». Скорее присоединяйтесь!

Условия акции:

1. С 16 по 24 декабря при покупке подписки Клерк.Премиум на 9 месяцев вы получаете дополнительные месяцы в подарок!

Если вы оформите подписку 16-17 декабря, то у вас будет +3 месяца.

Если 18-19 декабря, то получите +2 месяца.

Если 20-21 декабря, то к вашей подписке прибавится один бонусный месяц.

2. После оформления подписки вы автоматически становитесь участником розыгрыша призов «Клерка»

После оплаты ваш номер заказа станет номером участника розыгрыша, по которому будут разыгрываться призы 25 декабря в эфире вебинара «Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера».

Какие призы ждут победителей

Мы выбрали то, что пригодится всем на работе или дома:

Кофемашина с капучинатором — 1 шт.

Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 — 2 шт.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 10 — 3 шт.

Сертификат в «Золотое Яблоко» номиналом 3 000 ₽ — 5 шт.

Сертификат в Wildberries номиналом 1 000 рублей — 10 шт.

✍️ Запоминаем важные даты:

Когда купить подписку, чтобы получить бонусные месяцы в подарок? Чем раньше — тем лучше!

В подписку Клерк.Премиум входят:

онлайн-курсы и записи вебинаров;

онлайн-конференции;

разборы законов;

просмотр базы консультаций;

инструменты и сервисы бухгалтеру;

отключение рекламы.

В подписку Клерк.Премиум входят наши самые новые и топовые онлайн-курсы «НДС на УСН — 2026» и «АУСН — 2026», а также онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейсов».

Сколько стоит подписка Клерк.Премиум

Оформите подписку Клерк.Премиум до 17 декабря включительно за 10 900 руб. на 9 месяцев и получите 3 месяца подписки в подарок!

