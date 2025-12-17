8053 Премиум 2 mobile реально
Эксперт: в 2026 году бухгалтерам пора расти от регулятора к стратегу

Пришло время изменить восприятие роли бухгалтера в бизнесе клиента. Перемены 2026 года сыграют на руку хорошим специалистам.
Эксперт Оксана Ткаченко на конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре

Бухгалтер может стать незаменимым партнером предпринимателей, который помогает бизнесу не просто выживать, но и процветать. Для этого нужно донастроить «линзу», через которую специалисты по учету смотрят на данные — важно видеть не только налоги, но и точки роста. Об этом на конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре рассказала финансовый директор для бизнесов Оксана Ткаченко.

Презентация Оксаны Ткаченко на конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре

Чтобы изменить роль и зарабатывать больше, бухгалтеру нужно научиться работать с управленческой отчетностью и фактически переквалифицироваться в финансового консультанта. В состав такой отчетности входят:

  • отчет о движении денежных средств;

  • о доходах и расходах;

  • управленческий баланс.

