Эксперт: в 2026 году бухгалтерам пора расти от регулятора к стратегу

Бухгалтер может стать незаменимым партнером предпринимателей, который помогает бизнесу не просто выживать, но и процветать. Для этого нужно донастроить «линзу», через которую специалисты по учету смотрят на данные — важно видеть не только налоги, но и точки роста. Об этом на конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре рассказала финансовый директор для бизнесов Оксана Ткаченко.

Презентация Оксаны Ткаченко на конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре

Чтобы изменить роль и зарабатывать больше, бухгалтеру нужно научиться работать с управленческой отчетностью и фактически переквалифицироваться в финансового консультанта. В состав такой отчетности входят: