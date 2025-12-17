Продлили программу льготного лизинга для бизнеса в новых регионах

До конца 2026 года предприниматели из новых регионов России могут взять в лизинг оборудование российского производства по ставке до 6% годовых, а иностранного – до 8%.

До конца 2026 года продлили программу льготного лизинга техники и оборудования для представителей малого и среднего бизнеса в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о льготном лизинге техники и оборудования в сельскохозяйственной отрасли, пищевой промышленности, транспортной и строительной отраслях.

Ставка льготного лизинга оборудования российского производства составит до 6% годовых, а иностранного – до 8%.

На реализацию программы в 2026 году из бюджета выделят 500 млн рублей.

Программу льготного лизинга запустили в 2023 году. Она стала востребованным механизмом поддержки предпринимателей в новых регионах, говорится в сообщении.