⚡️ Итоги дня: переплата по ипотеке составила четыре квартиры, уведомления от банков хотят перевести в MAX, эпидемию гонконгского гриппа в Подмосковье назвали фейком

Подготовили обзор главных событий дня — 17 декабря 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Госдума запретила продавать табак и вейпы на остановках общественного транспорта.

  • Выпуск автомобилей в России за 11 месяцев снизился на 2%, до 707,4 тыс.

  • Hyundai зарегистрировала в России товарные знаки Genesis и Matrix.

  • Группа АГР на бывшем автозаводе Hyundai в Санкт-Петербурге осенью 2025 г. выпустила тестовую партию из 40-50 автомобилей китайского бренда GAC.

  • Мировых экономически рентабельных запасов алмазов в объеме 1,8 млрд карат хватит на 20 лет при ежегодной добыче в 90 млн карат. Если же объемы добычи будут снижаться, этих запасов может хватить на 50-60 лет.

  • Туристы в 2026 г. смогут заселяться в российские отели и гостиницы с помощью водительских прав, а также отменять бронь номера за день до заезда без потерь.

  • На Финуслугах заработал сервис регистрации бизнеса. Предприниматели смогут онлайн заполнить заявку на обслуживание.

  • В 2025  году средняя планируемая сумма расходов на новогодние подарки достигла 18 тыс. рублей. Это на 5 % больше, чем годом ранее.

  • Мошенники придумали схему обмана с дешевыми билетами на новогодние представления. После того как жертва переводит деньги, злоумышленники перестают выходить на связь.

  • Мошенники стали использовать тему гонконгского гриппа для кражи денег. Преступники звонят от имени поликлиник, пугают жертв и похищают данные для входа на Госуслуги, а затем представляются сотрудниками силовых ведомств для кражи денег.

  • В Роспотребнадзоре заявили, что сообщения СМИ об эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье — это фейк.

  • Средняя стоимость машино-мест в московских новостройках достигла 4 млн рублей.

  • Переплата по ипотеке в среднем за год снизилась на треть. В ноябре 2024 года она составляла около 470% от изначального размера кредита, сейчас показатель опустился до 324%. Заемщики берут одну квартиру по цене четырех.

  • Высокоскоростные поезда «Сапсан» перевезли 68,3 млн пассажиров за 16 лет, они также проехали расстояние, равное 2 051 экватору Земли.

  • НСПК представила технологию «МирЛинк» — она должна объединить платежные сервисы разных банков. Будет единое пространство для проведения транзакций. Сейчас «МирЛинк» работает в пилотном режиме, ее тестируют шесть банков. Завершить испытания планируют в январе 2026 года.

  • В Минцифры хотят перевести все уведомления от банков в MAX, причем без возможности получения СМС. Это может привести к потере операторами связи около 15 млрд рублей в год.

  • Сбер запустил «Итоги года» — персональный отчет за 2025-й. Посмотреть его можно в «Сбербанк Онлайн» или на сайте банка.

  • Президент Владимир Путин исполнил новогодние желания двух детей после того, как они написали обращения к российскому лидеру для предстоящей прямой линии.

  • В Румынии представили проект парка графа Дракулы. Он будет включать тематические зоны и свыше 40 аттракционов.

