⚡️ Итоги дня: переплата по ипотеке составила четыре квартиры, уведомления от банков хотят перевести в MAX, эпидемию гонконгского гриппа в Подмосковье назвали фейком

Госдума запретила продавать табак и вейпы на остановках общественного транспорта.

Выпуск автомобилей в России за 11 месяцев снизился на 2%, до 707,4 тыс.

Hyundai зарегистрировала в России товарные знаки Genesis и Matrix.

Группа АГР на бывшем автозаводе Hyundai в Санкт-Петербурге осенью 2025 г. выпустила тестовую партию из 40-50 автомобилей китайского бренда GAC.

Мировых экономически рентабельных запасов алмазов в объеме 1,8 млрд карат хватит на 20 лет при ежегодной добыче в 90 млн карат. Если же объемы добычи будут снижаться, этих запасов может хватить на 50-60 лет.

Туристы в 2026 г. смогут заселяться в российские отели и гостиницы с помощью водительских прав, а также отменять бронь номера за день до заезда без потерь.

На Финуслугах заработал сервис регистрации бизнеса. Предприниматели смогут онлайн заполнить заявку на обслуживание.

В 2025 году средняя планируемая сумма расходов на новогодние подарки достигла 18 тыс. рублей. Это на 5 % больше, чем годом ранее.

Мошенники придумали схему обмана с дешевыми билетами на новогодние представления. После того как жертва переводит деньги, злоумышленники перестают выходить на связь.

Мошенники стали использовать тему гонконгского гриппа для кражи денег. Преступники звонят от имени поликлиник, пугают жертв и похищают данные для входа на Госуслуги, а затем представляются сотрудниками силовых ведомств для кражи денег.

В Роспотребнадзоре заявили, что сообщения СМИ об эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье — это фейк.

Средняя стоимость машино-мест в московских новостройках достигла 4 млн рублей.

Переплата по ипотеке в среднем за год снизилась на треть. В ноябре 2024 года она составляла около 470% от изначального размера кредита, сейчас показатель опустился до 324%. Заемщики берут одну квартиру по цене четырех.

Высокоскоростные поезда «Сапсан» перевезли 68,3 млн пассажиров за 16 лет, они также проехали расстояние, равное 2 051 экватору Земли.

НСПК представила технологию «МирЛинк» — она должна объединить платежные сервисы разных банков. Будет единое пространство для проведения транзакций. Сейчас «МирЛинк» работает в пилотном режиме, ее тестируют шесть банков. Завершить испытания планируют в январе 2026 года.

В Минцифры хотят перевести все уведомления от банков в MAX, причем без возможности получения СМС. Это может привести к потере операторами связи около 15 млрд рублей в год.

Сбер запустил «Итоги года» — персональный отчет за 2025-й. Посмотреть его можно в «Сбербанк Онлайн» или на сайте банка.

Президент Владимир Путин исполнил новогодние желания двух детей после того, как они написали обращения к российскому лидеру для предстоящей прямой линии.