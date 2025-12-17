Как бухгалтеру поднять цену на свои услуги и развить личный бренд

Эксперт поделилась, какой контент лучше всего «продает» бухгалтерские услуги в социальных сетях.

Чтобы бухгалтеру больше зарабатывать, нужно сделать так, чтобы клиенты хотели приходить именно к нему. Для этих целей хорошо работает сарафанное радио, а также развитие личного бренда в социальных сетях. Об этом рассказала основатель бухгалтерской компании Abat Group Янина Рогозинская на конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре.

Личный бренд позволяет специалистам по учету увеличить число клиентов, поднять стоимость услуг, отстроиться от конкурентов, а также получить узнаваемость и влиятельность.

Для развития социальных сетей нужно подбирать материалы и делать качественный контент. Современные технологии помогут сделать это быстро. Можно прибегать к помощи нейросетей для подготовки текстов (ChatGPT и Draft AI — оформление каруселей). Также ИИ поможет находить свежие идеи для рилсов и коротких видео (lazylines.ai, viralfindr.com).

Частая ошибка бухгалтеров, которые ведут блог, в том, что они пишут «как для коллег», а не для бизнеса.

Важно чувствовать боли и проблемы предпринимателей и готовить тот материал, который будет им откликаться. Формула доверия: экспертность + простота + регулярность.

Лучше всего «продает» бухгалтерские услуги контент, в котором затрагивают: