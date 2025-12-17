Центробанк запустил новый сервис на Госуслугах

Теперь на Госуслугах можно проверить, входит ли пользователь в списки лиц, контролирующих кредитные и страховые организации, а также негосударственные пенсионные фонды.

У Центробанка появился новый сервис на портале Госуслуги. Он позволяет узнать, есть ли пользователи в списке контролирующих лиц финансовых компаний.

«Теперь гражданин или организация через Госуслуги могут узнать, находятся ли они в перечнях лиц, контролирующих кредитные, страховые организации или негосударственные пенсионные фонды», — сказано на сайте ЦБ.

Раньше подобные запросы поступали регулятору в бумажном виде, сейчас систему перевели в цифровой формат. Это позволит пользователям быстро получить ответ от Банка России.