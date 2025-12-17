❌ Продавать сигареты и вейпы на остановках больше нельзя — Госдума приняла закон

С 1 сентября 2026 года в России запретят торговать табачными изделиями на остановках общественного транспорта.

17 декабря 2025 года депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон о запрете продаж табачных изделий на остановках общественного транспорта.

«Принятым законом устанавливается запрет розничной торговли табачной или никотинсодержащей продукцией, в том числе вейпами, кальянами, на остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также он добавил, что решение позволит защитить россиян от пассивного курения, что наиболее опасно для детей, беременных и больных хроническими заболеваниями.

Если Совет Федерации одобрит закон, а президент подпишет, то он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.