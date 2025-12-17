💰 Зарплата курьеров растет примерно на 15% в год

В 2025 году доход курьеров превысил 100 тысяч рублей в месяц.

Доход курьеров в России ежегодно растет примерно на 15%. В 2025 году их зарплата превышала 100 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании ретейлера X5.

В компании добавили, что за последние три года доля курьеров до 35 лет выросла до 63%. Треть из всех работников совмещают доставку с учебой или второй работой. Более 83% курьеров – мужчины.

Рост рынка доставки и увеличение количества заказов стимулирует популярность готовой еды, что, в свою очередь, напрямую влияет на доход курьеров, написала аналитики.

Так, за последний год упакованную готовую еду стали заказывать у ретейлера на 30% чаще. При этом более 50% молодежи отметили важность быстрой доставки.

49% из тех, кто уже пробовал работать курьером, возвращаются снова – это более 30 тысяч курьеров ежегодно.