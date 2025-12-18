Отсрочку по акцизу на жидкую сталь для металлургов не продлили
От профильных ведомств не было инициатив и обращений, поэтому отсрочка Минфином не продлена.
Отсрочку по уплате акциза на жидкую сталь для металлургов не продлили. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов.
«Ее [отсрочку] не продлили. Я знаю только о решении по отношению к угольной отрасли, в отношении металлургов таких решений нет. Не было соответствующих инициатив и обращений от профильных ведомств», — сказал чиновник.
Ранее кабмин отсрочил для предприятий черной металлургии сроки уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду. Сроки таких платежей были продлены до 1 декабря 2025 года включительно.
