Отсрочку по акцизу на жидкую сталь для металлургов не продлили

От профильных ведомств не было инициатив и обращений, поэтому отсрочка Минфином не продлена.

Отсрочку по уплате акциза на жидкую сталь для металлургов не продлили. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«Ее [отсрочку] не продлили. Я знаю только о решении по отношению к угольной отрасли, в отношении металлургов таких решений нет. Не было соответствующих инициатив и обращений от профильных ведомств», — сказал чиновник.

Ранее кабмин отсрочил для предприятий черной металлургии сроки уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду. Сроки таких платежей были продлены до 1 декабря 2025 года включительно.