8065 ОК Налоговая реформа Мобильный
🔴 Вебинар: Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С →
Акцизы

Отсрочку по акцизу на жидкую сталь для металлургов не продлили

От профильных ведомств не было инициатив и обращений, поэтому отсрочка Минфином не продлена.

Отсрочку по уплате акциза на жидкую сталь для металлургов не продлили. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«Ее [отсрочку] не продлили. Я знаю только о решении по отношению к угольной отрасли, в отношении металлургов таких решений нет. Не было соответствующих инициатив и обращений от профильных ведомств», — сказал чиновник.

Ранее кабмин отсрочил для предприятий черной металлургии сроки уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду. Сроки таких платежей были продлены до 1 декабря 2025 года включительно.

Автор

Клеверенс
Инвентаризация

RFID-метки для мягкого, жидкого и нестандартного имущества: как перестать считать «на глаз» и начать экономить

RFID-метки для мягкого, жидкого и нестандартного имущества: как перестать считать «на глаз» и начать экономить

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет