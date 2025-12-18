Новый закон уточнил порядок внесения средств на депозит арбитражного суда при банкротстве

Средства нужно вносить с даты принятия заявления судом и до заседания, на котором проверяется обоснованность банкротства.

17 декабря 2025 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях правительственный закон об уточнении порядка внесения денег на выплату вознаграждения финансовому управляющему на депозит арбитражного суда при обращении о признании гражданина банкротом.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов пояснил, что сейчас, если гражданин или кредитор обращается с заявлением о банкротстве, нужно заранее внести средства на депозит арбитражного суда, чтобы покрыть вознаграждение управляющего.

«Однако нередко деньги поступают без указания номера дела. Для суда это означает двойной учет – сначала платеж фиксируется как поступивший "от плательщика", а затем только после отдельного заявления его привязывают к конкретному делу. Такая ситуация приводит к задержкам, лишним бумажным обращениям, а иногда и к возвратам средств. В итоге процесс запуска процедуры затягивается», — отметил Гаврилов.

Теперь закрепили, что средства должны вноситься именно с даты принятия заявления судом и до заседания, на котором проверяется его обоснованность.

В платежном документе обязательно указывать номер дела. Деньги сразу «прикрепляются» к конкретной процедуре, а не остаются «висящими» в системе суда.

Платеж сразу будет с реквизитом, который однозначно связывает его с делом, и будет учитываться именно в этом процессе, добавил депутат.

Для должника это означает меньше рисков потерять время и деньги из-за технической ошибки, а для кредиторов – ускорение процесса, ведь управляющий сможет приступить к своим обязанностям без дополнительных задержек.