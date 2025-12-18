🏠 Нужно ли платить туристический налог в гостевых домах: позиция ФНС
С 1 сентября 2025 года на территории отдельных субъектов РФ туристический налог рассчитывают со стоимости услуг по временному проживанию физлиц в гостевом доме, включенном в реестр классифицированных средств размещения, пишет ФНС.
Гостевой дом – это тип средства размещения, представляющий собой индивидуальный жилой дом или его часть, где комнаты используются для предоставления услуг по проживанию.
Сведения о гостевом доме нужно добавить в реестр классифицированных средств размещения, если такой дом соответствует:
ст. 4 Федерального закона от 07.06.2025 № 127-ФЗ;
Положению о классификации гостевых домов;
дополнительным требованиям к гостевым домам, установленным регионом.
Таким образом, если в гостевом доме оказывают услуги по временному проживанию физических лиц, и он включен в реестр классифицированных средств размещения, то стоимость этих услуг облагается турналогом, разъяснили налоговики.
