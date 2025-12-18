8054 Премиум 3 mobile Радость
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 18 декабря 2025 года

Банк России установил курс доллара США 80,4 рубля, евро стоит 94,1.

На 18 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 80,4 рубля, курс евро — 94,1.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 18 декабря 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

80,3807 рубля

Евро

94,1478 рубля

Юань

11,3698 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 18 декабря 2025 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения, 17 декабря 2025 года курс доллара был 79,4302 рубля, евро — 93,8054, юаня — 11,2567.

Ведущий аналитик «Финама» Александр Потавин ждет ослабления рубля в первой половине 2026 года. Это произойдет из-за двух причин: снизится ключевая ставка ЦБ и сократится объем продажи валюты со стороны Банка России. Последние недели декабря 2025 могут ознаменоваться очередным витком ослабления рубля, поскольку импортерам нужно закрывать годовые контракты.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

