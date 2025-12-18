💲 Курс доллара, евро и юаня на 18 декабря 2025 года
На 18 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 80,4 рубля, курс евро — 94,1.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 18 декабря 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
80,3807 рубля
Евро
94,1478 рубля
Юань
11,3698 рубля
Для сравнения, 17 декабря 2025 года курс доллара был 79,4302 рубля, евро — 93,8054, юаня — 11,2567.
Ведущий аналитик «Финама» Александр Потавин ждет ослабления рубля в первой половине 2026 года. Это произойдет из-за двух причин: снизится ключевая ставка ЦБ и сократится объем продажи валюты со стороны Банка России. Последние недели декабря 2025 могут ознаменоваться очередным витком ослабления рубля, поскольку импортерам нужно закрывать годовые контракты.
