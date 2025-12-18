❗ Новые правила уплаты взносов за директора не зависят от количества учредителей

С 2026 года страховые взносы с МРОТ нужно платить только за директора – ЕИО.

Налоговая служба разъяснила, нужно ли платить взносы с МРОТ, если директор – не единственный учредитель, а есть второй.

Положения Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ (о налоговой реформе) в части уплаты страховых взносов распространяются только в отношении физического лица, являющегося единоличным исполнительным органом коммерческой организации. Они не зависят от количества учредителей, уточнили налоговики.