До конца 2030 года предприниматели смогут получить от государства около 800 млрд рублей

Доходы работников МСП должны расти на 20% быстрее экономики РФ в целом, поэтому власти будут выделять больше льготных кредитов малому бизнесу.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что до конца 2030 года бизнес получит около 800 млрд рублей по системе отраслевого льготного кредитования.

Такая поддержка со стороны государства нужна, чтобы реальные доходы сотрудников МСП росли на 20% быстрее экономики. Особое внимание будет уделено приоритетным сферам: обрабатывающей промышленности, технологическим компаниям, туризму и научно-техническому бизнесу. Об этом пишут «Известия».

«В результате такого адресного подхода мы уже фиксируем первые структурные изменения в секторе МСП: с 2023 по 2025 год в России появилось более 166 тыс. новых субъектов МСП в сфере обрабатывающих производств, легкой промышленности, логистики, туризма, научно-технической деятельности и IT», — сказал Александр Исаевич.

С 2026 года расширят совместную программу кредитования Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП. В два раза (до 25 млн рублей) будет снижен минимальный размер кредита. Также льготные средства можно будет брать и на оборотные, и на инвестиционные цели. Объем увеличат тоже вдвое — до 200 млрд рублей.

Государство планирует усилить и нефинансовую поддержку бизнеса. На базе центров «Мой бизнес» будет проходить обучение для тех, что перейдет на уплату НДС.