Налоговики напомнили особые условия получения статуса международной холдинговой компании

МХК обязана в течение трех лет с начала применения льгот сделать капвложения не менее 300 млн рублей.

Общественный совет при УФНС Калининградской области рассказал об условиях и особенностях получения статуса международной холдинговой компании (МХК).

Такая компания обязана в течение трех лет с момента начала применения пониженных ставок сделать капитальные вложения объемом не менее 300 млн руб. Средства следует направить на строительство или реконструкцию объектов инфраструктуры региона:

социальной;

транспортной;

энергетической;

коммунальной.

Также нужно подтвердить реальное присутствие компании: в штате должно быть не менее 15 сотрудников — налоговых резидентов РФ, проживающих в регионе. Компания должна иметь в собственности или аренде помещение площадью не менее 50 кв. м. До 31 декабря 2025 года допускается размещение офиса в любой точке Калининграда, но в целом бизнес должен быть привязан к территории специального административного района (САР).

Стать резидентом САР могут иностранные компании, принявшие решение о смене юрисдикции (редомициляции). Для этого контролирующие лица должны владеть бизнесом как минимум с 1 января 2017 года.

Соблюдение всех критериев позволяет применять особый налоговый режим и льготные ставки по налогу на прибыль, добавили налоговики.