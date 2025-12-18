Госуслуги стали блокировать доступ на 72 часа и просят подтвердить личность через MAX
Пользователи портала Госуслуги столкнулись с временными блокировками доступа из-за подозрительной попытки входа.
О подобных случаях пишет телеграм-канал «Новости Москвы».
«Аккаунты "замораживают" только в случае подозрительной активности. Эта мера применяется для защиты от мошенников с декабря 2024 года», — сказано в телеграм-канале Минцифры.
Ограничения продлятся 72 часа. Если нужно восстановить доступ раньше, портал предлагает подтвердить личность, создав в мессенджере MAX цифровой ID и отсканировав его QR-код.
«Доступно гражданам РФ от 18 лет, понадобится подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Паспорт РФ должен быть актуальным», — сказано на сайте Госуслуг.
Также у пользователей есть возможность обратиться лично в центр обслуживания с паспортом и СНИЛС.
Комментарии1
Класс)) вовремя я успела жалобы разослать))
Тоже небось посчитают подозрительной активностью, учитывая, что я этим г... обычно вообще не пользуюсь.
Офигеть вообще: пользуйтесь отечественными сервисами, но пользоваться ими мы вам не дадим)))