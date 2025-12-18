🔴 Вебинар: Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С →
Пользователи интернета

Госуслуги стали блокировать доступ на 72 часа и просят подтвердить личность через MAX

Чтобы получить доступ к порталу ранее 72 часов, нужно отсканировать цифровой ID из мессенджера MAX или прийти с паспортом и СНИЛС в центр обслуживания.

Пользователи портала Госуслуги столкнулись с временными блокировками доступа из-за подозрительной попытки входа.

О подобных случаях пишет телеграм-канал «Новости Москвы».

«Аккаунты "замораживают" только в случае подозрительной активности. Эта мера применяется для защиты от мошенников с декабря 2024 года», — сказано в телеграм-канале Минцифры.

Ограничения продлятся 72 часа. Если нужно восстановить доступ раньше, портал предлагает подтвердить личность, создав в мессенджере MAX цифровой ID и отсканировав его QR-код.

«Доступно гражданам РФ от 18 лет, понадобится подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Паспорт РФ должен быть актуальным», — сказано на сайте Госуслуг.

Также у пользователей есть возможность обратиться лично в центр обслуживания с паспортом и СНИЛС.

Автор

DataDoc
Комментарии

1
  • А
    Алейда

    Класс)) вовремя я успела жалобы разослать))

    Тоже небось посчитают подозрительной активностью, учитывая, что я этим г... обычно вообще не пользуюсь.

    Офигеть вообще: пользуйтесь отечественными сервисами, но пользоваться ими мы вам не дадим)))

