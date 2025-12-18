😱 Больше 800 тысяч предпринимателей перестали работать в 2025 году

За 2025 год появилось 874 тысячи новых предпринимателей, из них решили закрыться 69 тысяч.

В 2025 году свыше 800 тыс. предпринимателей отказались вести собственное дело, вероятно, они перешли в найм.

Также за это время 37% работодателей расшили штат сотрудников, а 31% — наоборот, сократили число персонала.

На фоне кадровой борьбы 60% компаний повысили зарплаты своим сотрудникам. В результате реальный средний заработок за год вырос на 7% с учетом инфляции.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Точка Банка.

Число новых предпринимателей составило 874 тыс., из них 84% выбрали работать в статусе ИП. Больше всего новичков в сфере услуг для бизнеса, подбора персонала и управления фондами.

Из новых предпринимателей в течение года 69 тыс. приняли решение закрыться. Чаще всего этот процесс инициировали 99% ИП и 71% компаний.

Из тех, кто закрылся, 3 тыс. решились на вторую попытку и снова вернулись в бизнес. 63% продолжили заниматься той же деятельностью, что и раньше, а 37% стали осваивать новые сферы. Например, 17% перешли в интернет-торговлю, 6% — в розничную, а 4% начали оказывать персональные услуги.

Число компаний за 2025 год выросло на 3% — до 236 тыс. Регистраций бизнеса было на 28% больше ликвидаций. Однако, если число ИП выросло на 304 тыс., то количество юрлиц сократилось на 68 тыс. Продолжили работать 8 млн компаний.