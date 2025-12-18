8063 Премиум 4 мобил Х
Бизнесу в приграничных регионах продлили господдержку на 2026 год

Кабмин в 2026 году продолжит выделять деньги пострадавшим компаниям и ИП, а также предоставит льготные займы для малого и среднего бизнеса.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 17 декабря 2025 года № 2046. В документе продлили ряд мер поддержки предпринимателей из приграничных регионов — Белгородской, Брянской и Курской областей.

В 2026 году кабмин продолжит оказывать поддержку пострадавшим компаниям и ИП. Им предоставят субсидии на восстановление и поддержание деятельности, а также льготные займы для малого и среднего бизнеса.

Такие займы можно направить на оборотные и инвестиционные цели. Размер — до 50 млн рублей, а срок погашения — до 6 лет.

Регионы получат деньги по проекту «Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства». В федеральном бюджете на это предусмотрено около 4,5 млрд рублей.

