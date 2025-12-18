👌 Снять с квартиры юридический адрес компании можно дистанционно

Заявление можно подать через сервис ФНС, нотариуса или по почте.

Налоговую службу спросили, как снять с квартиры юридический адрес организации через сайт ФНС. Лично владелец квартиры сделать это не может.

Руководителю этой организации нужно подать заявление в налоговую, ответили инспекторы в чате ФНС.

Заявление можно направить в электронном виде через сервис ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» — если у руководителя есть УКЭП.

Также заявление можно подать через нотариуса, заверив подлинность подписи руководителя. Можно отправить и по почте, с подписью, заверенной нотариусом.