👌 Снять с квартиры юридический адрес компании можно дистанционно
Налоговую службу спросили, как снять с квартиры юридический адрес организации через сайт ФНС. Лично владелец квартиры сделать это не может.
Руководителю этой организации нужно подать заявление в налоговую, ответили инспекторы в чате ФНС.
Заявление можно направить в электронном виде через сервис ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» — если у руководителя есть УКЭП.
Также заявление можно подать через нотариуса, заверив подлинность подписи руководителя. Можно отправить и по почте, с подписью, заверенной нотариусом.
