📈 Шесть из 20 банков подняли ставки по вкладам в декабре 2025 года

Максимальная ставка по депозитам в топ-20 банков составила 18,5%.

В декабре 2025 года средние ставки по вкладам в 20 крупнейших банках составили 10,89-15,54%. Об этом сказано в исследовании сервиса «Финуслуги». Результаты есть в распоряжении «Клерка».

С 1 по 17 декабря 2025 года ставки по вкладам стали расти в шести банках из 20. В двух кредитных организациях ставки снизились, а в остальных остались на прежнем уровне.

По данным на 17 декабря, средняя ставка по депозиту:

на три месяца — составила 15,54% годовых;

на шесть месяцев — 14,73%;

по годовому вкладу — 13,5%;

по депозиту на 1,5 года — 11,72%.

Вклады на два года обещают доходность 11,39%, а на три года — 10,89%.

В топ-20 банках максимальная ставка осталась на уровне 18,5%, а минимальная — 7,27%.