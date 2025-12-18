📈 Шесть из 20 банков подняли ставки по вкладам в декабре 2025 года
В декабре 2025 года средние ставки по вкладам в 20 крупнейших банках составили 10,89-15,54%. Об этом сказано в исследовании сервиса «Финуслуги». Результаты есть в распоряжении «Клерка».
С 1 по 17 декабря 2025 года ставки по вкладам стали расти в шести банках из 20. В двух кредитных организациях ставки снизились, а в остальных остались на прежнем уровне.
По данным на 17 декабря, средняя ставка по депозиту:
на три месяца — составила 15,54% годовых;
на шесть месяцев — 14,73%;
по годовому вкладу — 13,5%;
по депозиту на 1,5 года — 11,72%.
Вклады на два года обещают доходность 11,39%, а на три года — 10,89%.
В топ-20 банках максимальная ставка осталась на уровне 18,5%, а минимальная — 7,27%.
