💅 Когда россияне тратят на красоту больше всего

В декабре спрос на бьюти товары и услуги растет до 138%, а в январе опускается на 32%.

В течение года для индустрии красоты есть два «золотых» сезона и один «мертвый». Лидеры спроса – это август, ноябрь и декабрь. Такие результаты получили специалисты мобильного приложения для мастеров и салонов красоты Masters (исследование есть у «Клерка»).

В декабре активность растет рекордно – на 138%. При этом подготовка начинается еще в ноябре (+9% по сравнению с сентябрем и октябрем).

Второй пиковый сезон — август (+8,5%). Красоту наводят ради свадеб, путешествий, для идеальной картинки на фото из отпуска, уточнили исследователи.

В январе наступает спад – минус 32%. Несмотря на праздники 14 и 23 февраля, месяц тоже показывает спад на 4%.

В среднем праздничная неделя приносит на 50-70% больше записей, чем обычная.

При этом подготовка к Новому году начинается заранее. Такой пик в 2023 году составил 500 тысяч записей, а в 2024 — 700 тысяч.

Активность возрастает и перед 23 Февраля и 8 Марта: на 7% и 6,5% соответственно.

Подготовка к 1 сентября по сравнению с 2023 годом в 2024-м выросла с 6,4% до 17,1%, добавили аналитики.

Визиты в салоны красоты чаще всего планируются заранее:

44% — за 3-14 дней до даты визита;

36,3% — более чем за 15 дней.

А 19,6% — это срочные визиты к мастеру.

Около 44% всех визитов в салоны – это маникюр и педикюр. 7,2% от общего количества записей – наращивание ресниц, 7% — услуги бровиста.

На остальные услуги приходится: