😮 Почти у половины россиян в 2025 году выросли доходы

Вместе с ростом доходов улучшилась финансовая дисциплина: люди больше отправляют на сбережения и инвестируют.

47% россиян рассказали о росте личных доходов в 2025 году. Такие данные получил ПСБ из Индекса финансовых достижений, рассчитанного «ПСБ Благосостояние».

«Почти половина населения (47%) отметила рост личных доходов, при этом распределение масштабов увеличения носит дифференцированный характер: у 21% россиян доход вырос до 10%, у 20% — в пределах 30%, у 5% — до 50%. Около трети опрошенных сохранили доход на прежнем уровне», — говорится в сообщении.

Также исследователи отмечают усиление финансовой дисциплины: каждый шестой респондент систематически направляет на сбережения до 10% ежемесячного дохода. А инвестиционная активность россиян выросла с 28% в 2024 году до 39% в 2025.

Также зафиксирован рост популярности банковских вкладов: к ноябрю 2025 года ими пользовались 46% россиян — на 6 п. п. больше, чем год назад.

Доля респондентов с пассивным доходом за год выросла на 15 п. п. и достигла 39%.

Вырос и показатель кредитной дисциплины: непогашенных кредитов не имеет 47% опрошенных, что больше на 3 п. п., чем в 2024 году.

В опросе участвовали 3,2 тыс. человек из 27 субъектов России.