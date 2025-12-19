Самозанятые смогут работать в такси без постоянной регистрации в регионе

Пока что разрешение на работу в такси получают только водители, которые проживают на территории, где ведут деятельность. Однако это изменится, самозанятые смогут работать в любом регионе, вне зависимости от места регистрации.

18 декабря 2025 года депутаты Госдумы в окончательном третьем чтении приняли закон, по которому самозанятые таксисты смогут работать без постоянной регистрации в регионе.

Пока что разрешение на работу в такси могут получить только самозанятые, которые работают по месту постоянной регистрации. Если человек зарегистрирован в одном субъекте РФ, он не может работать в том регионе, где реально проживает.

Согласно действующему законодательству, россияне не ограничены в своих правах на труд, образование, медицинскую помощь при межрегиональном передвижении. Поэтому закон исправит несправедливость, с которой столкнулись водители такси.

Закон вступит в силу со дня официальной публикации.