✔ Какие ошибки бухгалтеры по-прежнему допускают в платежных документах

Бухгалтеры продолжают указывать КБК конкретных налогов при оформлении расчетных документов, а также ошибаются при указании ИНН.

Начальник отдела урегулирования состояния расчетов с бюджетом УФНС по Удмуртской Республике Наталья Масальцева перечислили основные ошибки, которые встречаются в платежных документах. Это:

оформление расчетных документов с указанием ИНН получателя, отличным от ИНН 7727406020;

при оформлении расчетных документов при перечислении платежей до сих пор указывают КБК конкретных налогов, входящих в ЕНС;

ошибки заполнения номера счета получателя территориального органа Федерального казначейства.

Некорректное оформление документов приводит к задержке в передаче платежей, что влечет несвоевременное отражение платежа на ЕНС, образование задолженности, необоснованное взыскание, введение ограничений и их несвоевременную отмену. Об этом сказано на сайте ФНС.

Также она напомнила, что с 27 октября 2025 года в реквизитах платежных поручений на уплату налогов, сборов и иных платежей изменено наименование банка-получателя средств.

При оформлении платежных документов в информационном поле «Банк получателя» необходимо указывать следующие реквизиты: ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г. Тула.

Кроме того, с 5 декабря 2025 года изменился реквизит КПП получателя на 770701001.