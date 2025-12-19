Депутаты упростили получение лицензий на продажу алкоголя

С 2026 года предприниматели смогут быстрее и проще получить разрешение на торговлю спиртным.

18 декабря 2025 года депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли правительственный закон, который упростит выдачу лицензий на розничную продажу алкоголя.

В частности, с 1 января 2026 года сократят срок рассмотрения заявлений — с 30 до 15 рабочих дней. И будет меньше документов, которые нужно подать для получения разрешения: бизнесу не нужно подтверждать государственную регистрацию организации, предоставлять сведения о постановке на налоговый учет, а также присылать документы о наличии торговых или ресторанных помещений.

Заявление на получение лицензии можно подать на портале Госуслуги или через региональные сайты, например, mos.ru. Все документы принимают в электронном виде.

Однако для новых регионов сделали исключение: до 1 сентября 2026 года будут принимать бумажные заявления, если в населенном пункте нет интернета.

Решение о выдаче лицензии на перевозки автомобильным транспортом этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25% либо об отказе примут в течение 14 рабочих дней со дня регистрации документов.

Также с 1 января по 31 декабря 2026 года разрешено хранить и поставлять абсолютированный этиловый спирт организациями с лицензией на производство, хранение и поставки произведенного биоэтанола и производившими такой спирт в 2025 году.