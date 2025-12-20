❗ ФНС: «сегодня налогоплательщикам уже недостаточно просто предоставлять вовремя отчетность»
Заявлено, что за 9 месяцев 2025 года инспекциями Москвы проведено более 106 тысяч результативных камеральных налоговых проверок, доначисления по которым составили 18 млрд рублей. Это больше показателя прошлого года на 19%.
Благодаря побуждению налогоплательщиков к добровольному уточнению налоговых обязательств в ходе камералок в бюджет дополнительно поступило 3,5 млрд рублей.
Начальник контрольно-аналитического отдела УФНС Ирина Бешкенадзе обратила внимание, что контроль становится проактивным, автоматизированным и практически незаметным. Таким образом бизнес находится под постоянным мониторингом со стороны налоговых органов.
«Сегодня налогоплательщикам уже недостаточно просто предоставлять вовремя отчетность, теперь важно, чтобы данные соответствовали реальности, совпадали с внешними источниками и не вызывали вопросов у контролирующего органа.
Автоматизированная информационная система позволяет обрабатывать массивы данных в реальном времени, и в случае выявления отклонений от нормы и/или несопоставления данных подсвечивает информацию инспектору» – отметила Бешкенадзе.
Также известно, что за 9 месяцев 2025 года в рамках работы с выгодоприобретателями, включенными в ФРПВ (федеральный реестр предполагаемых выгодоприобретателей), по результатам контрольно-аналитической работы поступило в бюджет 22 млрд рублей.
Глава УФНС Марина Третьякова обратила особое внимание на необходимость повышения эффективности контрольной и контрольно-аналитической работы для обеспечения доходной части бюджетов всех уровней.
Начать дискуссию