❗ ФНС: «сегодня налогоплательщикам уже недостаточно просто предоставлять вовремя отчетность»

18 декабря 2025 года в УФНС по Москве состоялось заседание Коллегии, посвященное итогам контрольно-аналитической работы за 9 месяцев 2025 года и основным задачам на 2026 год под председательством руководителя Управления Марины Третьяковой.

Заявлено, что за 9 месяцев 2025 года инспекциями Москвы проведено более 106 тысяч результативных камеральных налоговых проверок, доначисления по которым составили 18 млрд рублей. Это больше показателя прошлого года на 19%.

Благодаря побуждению налогоплательщиков к добровольному уточнению налоговых обязательств в ходе камералок в бюджет дополнительно поступило 3,5 млрд рублей.

Начальник контрольно-аналитического отдела УФНС Ирина Бешкенадзе обратила внимание, что контроль становится проактивным, автоматизированным и практически незаметным. Таким образом бизнес находится под постоянным мониторингом со стороны налоговых органов.

«Сегодня налогоплательщикам уже недостаточно просто предоставлять вовремя отчетность, теперь важно, чтобы данные соответствовали реальности, совпадали с внешними источниками и не вызывали вопросов у контролирующего органа. Автоматизированная информационная система позволяет обрабатывать массивы данных в реальном времени, и в случае выявления отклонений от нормы и/или несопоставления данных подсвечивает информацию инспектору» – отметила Бешкенадзе.

Также известно, что за 9 месяцев 2025 года в рамках работы с выгодоприобретателями, включенными в ФРПВ (федеральный реестр предполагаемых выгодоприобретателей), по результатам контрольно-аналитической работы поступило в бюджет 22 млрд рублей.

Глава УФНС Марина Третьякова обратила особое внимание на необходимость повышения эффективности контрольной и контрольно-аналитической работы для обеспечения доходной части бюджетов всех уровней.