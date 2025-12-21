👀 С 01.01.2026 знаки в ИНН будут расшифровываться по-новому

С 1 января 2026 года вступает в силу приказ ФНС от 26.06.2025 № ЕД-7-14/559@. Он утверждает в новой редакции порядок и условия присвоения, применения, а также изменения ИНН.

Налоговики разъяснили, что структура ИНН и методика расчета контрольного числа, а также структура и условия присвоения КПП не меняются для всех категорий налогоплательщиков.

По-прежнему ИНН и КПП как отдельные реквизиты будут указываться в том же формате во всех документах, где и сейчас.

«Данным порядком учтено сложившееся положение о присвоении КПП в дополнение к ИНН организации как его неотъемлемого атрибута», — сказано на сайте ФНС.

Количество знаков в цифровых кодах не изменилось – 10 знаков для ИНН организации, 12 знаков для ИНН физлица, 9 знаков для КПП организации.

Изменения коснулись лишь третьего и четвертого знаков ИНН. Для физических лиц и российских юрлиц первые четыре знака будут определять иначе:

первые два знака — код УФНС по субъекту РФ, в котором присвоен ИНН;

вторые два знака — индекс, который определяют налоговые органы.

Сейчас первые четыре знака — это код налогового органа, который присвоил ИНН.

Также с 1 января 2026 года действует новый порядок постановки на налоговый учет организаций, ИП и физических лиц: выдачу свидетельства и уведомления о постановке на учет в налоговом органе упразднят. Вместо них будет выписка из Единого госреестра налогоплательщиков (ЕГРН). Выданные ранее свидетельства менять не придется, они сохраняют силу.