Уже в 2025 году цифровые рубли разрешили использовать для зарплат и соцвыплат

Кабмин утвердил перечень бюджетных расходов, по которым уже в 2025 году может быть использован цифровой рубль, сообщил Минфин.

Перечень утвержден распоряжением Правительства от 12.12.2025 № 3765-р.

Список разработали в рамках Федерального закона от 31 июля 2025 г. № 303. Он предусматривает исполнение федерального бюджета с использованием счета цифрового рубля Казначейства России.

В список вошли расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению, зарплату и другие выплаты персоналу, расходы на капитальное строительство (реконструкцию), ремонт и обслуживание объектов государственной собственности.

Минфин и Центробанк продолжают вести системную работу по интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс, добавило ведомство.

С 1 января 2026 года применение цифрового рубля станет доступно для перечислений в бюджеты и переводов денег федеральным учреждениям. А с 1 июля 2027 станут доступны такие операции с бюджетами регионов и местных бюджетов, а также операции с внебюджетными фондами и получателями средств.

Выплаты из бюджета будут проводить в цифровых рублях только при желании получателей. Открыть счет цифрового рубля может только сам гражданин.