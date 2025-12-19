🙅 47% россиян хотят отказаться от приготовления новогодних блюд

Больше всего времени перед новогодними праздниками 2026 у россиян уходит на поиск подарков и приготовление блюд к праздничному столу.

Перед Новым годом 47% россиян хотели бы отказаться от приготовления еды для праздничного стола, 44% от покупки новых нарядов, 41% от приобретения дорогих подарков, а 33% не любят генеральную уборку.

Стараются придерживаться бюджета даже на праздниках 75% жителей страны, но треть все равно признается, что вынуждена тратить больше на «символы праздника».

«12% совершают намного больше импульсивных покупок. Еще столько же — примерно каждый десятый — осознанно игнорирует новогодний шопинг», — сказано в исследовании ВТБ.

Больше всего времени перед праздниками отнимают поиск подарков и подготовка праздничного стола. Каждый пятый считает, что слишком много тратит на уборку и украшение дома, а у 18% больше времени уходит на то, чтобы закрыть все рабочие задачи в старом году.

Только 20% заявили, что праздничная суета их не беспокоит, а каждый десятый участник опроса стремится использовать это время свободно: встречаться с друзьями, ходить в кино и на ярмарки.