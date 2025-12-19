МСП будут привлекать к административной ответственности за нарушения по договорам закупки

За нарушение срока оплаты товаров, работ, услуг по договору, заключенному по результатам закупки, будут штрафовать до 100 тысяч рублей.

19 декабря 2025 года Совет Федерации одобрил закон, по которому за нарушение срока оплаты по договорам закупки будут привлекать к административной ответственности. Причем вне зависимости от того, есть ли у поставщика статус субъекта малого и среднего предпринимательства (МСП).

Закон устанавливает следующие размеры штрафов:

для должностных лиц — 50 тыс. рублей;

для компаний — 100 тысяч.

Закон ждет подписи Президента и вступит в силу со дня официальной публикации.