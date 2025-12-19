Если не полностью удержали НДФЛ с бывшего работника: что с 6-НДФЛ и нужно ли уведомить его

Налогоплательщик сам должен доплатить налог, если у налогового агента нет возможности его удержать.

На форуме «Клерка» спросили – что делать в ситуации, если за июль и сентябрь 2025 года удержали у сотрудника НДФЛ не полностью. В расчетах указали только оклад, без премии. В итоге налог удержан только с оклада.

Сотрудник уже уволился, а налоговая нашла ошибку и просит исправить отчетность за 9 месяцев 2025 года.

В этом случае нужно пересчитать налог правильно, с учетом премий, и сдать уточненку 6‑НДФЛ за 9 месяцев 2025, исправив суммы исчисленного налога по этим месяцам, но не меняя удержанный.​

А в годовой 6‑НДФЛ нужно включить справки по физлицам. В справке и будет указан неудержанный налог у конкретного физлица (в поле 170 и разделе 4 справки).​

До 25 февраля 2026 года нужно отправить бывшему сотруднику письменное уведомление о неудержанном НДФЛ. Это обязывает сделать п. 5 ст. 226 НК. А ФНС тоже пришлет ему уведомление — на доплату НДФЛ.