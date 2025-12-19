Номер привяжут к телефону: переставить сим-карту в другой может не получиться

Минцифры обсуждает базу IMEI в 2026 году, привязку IMEI к номеру — с 2027-го, а допуск в сеть только «зарегистрированных» устройств — с 2028-го.

В России хотят создать базу номеров мобильных устройств (IMEI) и запретить работу сим-карт в телефонах, не внесенных в эту базу.

Минцифры планирует создать в 2026 году единую базу уникальных идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI), привязанных к абонентским номерам.

По данным источника «Коммерсанта», требование о привязке IMEI к абонентскому номеру может вступить в силу уже в 2027 году, а с 2028 года в сетях будут работать только зарегистрированные в базе устройства. У устройств, которые не внесены в базу IMEI, не будет работать сим-карта, пишет газета.

Собеседник издания на телеком-рынке пояснил, что конкретный IMEI будет вноситься в договор с абонентом, и после этого сим-карту нельзя будет вставить в другое устройство.

Эксперты отмечают, что такое нововведение лишает смысла контрабандный ввоз телефонов, но если база IMEI окажется недоступна, это «может парализовать мобильную связь».

Минцифры рассматривает несколько механизмов регистрации в базе. Один из них предполагает взимание фиксированной платы для официально ввезенных устройств. Для тех устройств, которые ввезены по серой схеме, плата может составить определенный процент от стоимости устройства, уточнили в пресс-службе Минцифры.