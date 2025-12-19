Номер привяжут к телефону: переставить сим-карту в другой может не получиться
В России хотят создать базу номеров мобильных устройств (IMEI) и запретить работу сим-карт в телефонах, не внесенных в эту базу.
Минцифры планирует создать в 2026 году единую базу уникальных идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI), привязанных к абонентским номерам.
По данным источника «Коммерсанта», требование о привязке IMEI к абонентскому номеру может вступить в силу уже в 2027 году, а с 2028 года в сетях будут работать только зарегистрированные в базе устройства. У устройств, которые не внесены в базу IMEI, не будет работать сим-карта, пишет газета.
Собеседник издания на телеком-рынке пояснил, что конкретный IMEI будет вноситься в договор с абонентом, и после этого сим-карту нельзя будет вставить в другое устройство.
Эксперты отмечают, что такое нововведение лишает смысла контрабандный ввоз телефонов, но если база IMEI окажется недоступна, это «может парализовать мобильную связь».
Минцифры рассматривает несколько механизмов регистрации в базе. Один из них предполагает взимание фиксированной платы для официально ввезенных устройств. Для тех устройств, которые ввезены по серой схеме, плата может составить определенный процент от стоимости устройства, уточнили в пресс-службе Минцифры.
Главное башку себе не расшибите в рвении.
Что собираетесь делать с действующими телефонами, заблочите все нафиг или сразу в турму.
Северная Корея - наш маяк! Мы возьмём из нее всё самое лучшее!))))
То есть если телефон сломался, то белый пушистый зверек придет и никто не поможет. Каким образом менять, через госуслуги или через МАХ, на который не зайти?
Где у людей мозги, которые это придумывают, чудаки на букву М?