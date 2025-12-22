Россияне рассказали, что купят на новогодних распродажах и сколько собираются потратить

Россияне в среднем планируют потратить на новогодних распродажах около 15 тыс. рублей. Такие данные получил в ходе в исследования сервис «Авито».

При этом 52% хотели бы уложиться в 10 тыс. рублей, еще 27% готовы потратить до 20 тыс. рублей, а еще больше – 20% опрошенных.

По данным аналитиков, 82% респондентов хотя бы изредка покупают во время новогодних акций подарки себе и близким. 28% при этом ждут скидок специально, чтобы купить подарки. Чаще так поступает молодежь 18-24 лет (39%).

Большинство россиян подходит к распродажам осознанно. 42% внимательно изучают доступные предложения, не допуская спонтанных покупок, а 25% составляют список необходимых товаров. В основном россияне покупают только то, что нужно сейчас (43%) или то, что давно хотелось (21%).

Берут все подряд ради скидки только 5% опрошенных.

Чаще всего в период новогодних скидок покупают косметику и парфюмерию (40% респондентов). На втором месте – товары для дома и ремонта (34%). 32% приобретают электронику и гаджеты, причем мужчины еще чаще – 47%.

Женщины чаще покупают на распродаже одежду (35%), детские товары (30%), аксессуары (28%) и товары для творчества (27%).

Около 23% покупательниц выбирают на распродажах нарядную одежду для корпоратива или празднования Нового года.

15% опрошенных покупают вещи для весенне-летнего и спортивный инвентарь.

В опросе приняли участие 10 тыс. россиян.