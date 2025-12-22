⌛ До 25 декабря 2025 нужно сдать отчетность в СФР

Соцфонд напомнил об обязанностях страхователей в конце года.

Социальный фонд напомнил, что страхователям нужно сдать отчетность до 25 декабря 2025 года.

Что следует отправить:

подраздел 1.1 раздела 1 ЕФС-1 — о трудовой деятельности при переводе, реорганизации или переименовании компании, о переходе работника на электронную трудовую книжку;

подраздел 1.3 раздела 1 ЕФС-1 — о выплатах работникам бюджетной сферы.

До 31 декабря 2025 нужно заплатить добровольные страховые взносы на пенсионное и социальное страхование.

Платить такие взносы по ОПС могут самозанятые, а также ИП, адвокаты, нотариусы (по желанию, если хотят платить взносы сверх установленного размера) и другие. Такие взносы позволяют формировать страховой стаж.

Взносы на обязательное соцстрахование могут платить ИП, адвокаты, нотариусы и другие категории.

Уплата взносов дает право на получение пособий по больничному и в связи с материнством в следующем году, подчеркнул СФР.

Чтобы вовремя заплатить сдавать отчетность и платить налоги — смотрите наш бухгалтерский календарь.