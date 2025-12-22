8063 Премиум 4 мобил Х
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 22 декабря 2025 года

Банк России установил курс доллара США 80 рублей, евро стоит 94,5.

На 22 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 80,7 рубля, курс евро — 94,5.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 22 декабря 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

80,7220 рубля

Евро

94,5120 рубля

Юань

11,4463 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 22 декабря 2025 года. Источник: ЦБ.

Начальник отдела инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев рассказал, что после решения Центробанка о снижении ключевой ставки до 16% годовых рубль будет колебаться в диапазоне 75-85 за доллар. Основные риски падения рубля сместились на первый квартал 2026 года.

