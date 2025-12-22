💲 Курс доллара, евро и юаня на 22 декабря 2025 года
Банк России установил курс доллара США 80 рублей, евро стоит 94,5.
На 22 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 80,7 рубля, курс евро — 94,5.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 22 декабря 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
80,7220 рубля
Евро
94,5120 рубля
Юань
11,4463 рубля
Начальник отдела инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев рассказал, что после решения Центробанка о снижении ключевой ставки до 16% годовых рубль будет колебаться в диапазоне 75-85 за доллар. Основные риски падения рубля сместились на первый квартал 2026 года.
