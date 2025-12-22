💲 Курс доллара, евро и юаня на 22 декабря 2025 года

На 22 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 80,7 рубля, курс евро — 94,5.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 22 декабря 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 80,7220 рубля Евро 94,5120 рубля Юань 11,4463 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 22 декабря 2025 года. Источник: ЦБ.

Начальник отдела инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев рассказал, что после решения Центробанка о снижении ключевой ставки до 16% годовых рубль будет колебаться в диапазоне 75-85 за доллар. Основные риски падения рубля сместились на первый квартал 2026 года.

