Как бухгалтеру подготовиться к 2026 году: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С

Получите четкий пошаговый план подготовки к ключевым изменениям 2026 года – от пересмотра учетной политики под новые ФСБУ 4/2023 и 9/2025 до автоматизации расчетов в «1С:Бухгалтерия 8».

Уже завтра, 23 декабря в 11:00 мск, состоится бесплатный вебинар «Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С».

Аудитор расскажет, что нужно сделать в конце года бухгалтеру, чтобы быстро адаптироваться к изменениям 2026 года. Вы получите практические рекомендации, которые сэкономят вам сотни часов настройки и позволят избежать штрафов уже с первого дня нового года.

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Учетная политика — 2026: переход на ФСБУ 4/2023, 9/2025 и др. и отмена действующих инструкций №157н, №162н, №174н, №183н. ФСБУ 4/2023: новые формы и требования по бухгалтерской (финансовой) отчетности, обновленные раскрытия и формы баланса. Расчет налоговой нагрузки и сравнение режимов налогообложения в программе «1С:Бухгалтерия 8». Изменение в НДС, страховых взносах, НДФЛ: на что влияет и что нужно сделать. Трансформация налогового администрирования: автоматизация расчетов НДФЛ и взносов, сокращение количества уведомлений и отчетов. Практические рекомендации по подготовке 1С и других учетных систем к работе по новым стандартам и требованиям.

Спикер — Наталия Макошь, аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения «Клерк».

