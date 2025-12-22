8067 ок БСН Мобил
Что делать, если работник постоянно на больничном, когда предоставлять отгулы, сколько хранить авансовые отчеты: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 15 по 21 декабря 2025 года.

  1. Как получить отсрочку или рассрочку по налогам. Мини-курс

  2. Расходы на рекламу: нормируемые и ненормируемые, как отражать в бухгалтерском и налоговом учете

  3. Какие алименты на детей уплачивают с зарплаты работника: пример расчета

  4. Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в декабре 2025

  5. Отгул: когда предоставлять и когда оплачивать. Мини-курс

  6. Работник постоянно на больничном: что делать работодателю

  7. Налоги-2026: НДС на УСН, взносы, налог на прибыль, декларации. 30 вопросов от бухгалтеров. Практическая консультация с видео

  8. Какие товары и услуги не может реализовывать ИП, а для каких нужна лицензия. Мини-курс

  9. Положение о филиале ООО: образец

  10. Сколько нужно хранить авансовые отчеты. Мини-курс

  11. Заявления по патенту: новые формы-2026

