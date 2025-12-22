Что делать, если работник постоянно на больничном, когда предоставлять отгулы, сколько хранить авансовые отчеты: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 15 по 21 декабря 2025 года.